Dr David Nabarro (ONU) :

BBC Afrique - L'Organisation mondiale de la santé a averti que le Covid-19 pourrait ne jamais disparaître.



L'expert en situations d'urgence de l'OMS (Michael Ryan) a établi des analogies avec le VIH, que le monde a, selon lui, appris à gérer.



Même constat chez le Dr David Nabarro, l'envoyé spécial des Nations unies pour la réponse à la crise du Covid-19. S'adressant à la BBC, il a déclaré que les gens devraient s'habituer à certaines restrictions et ne devraient pas s'attendre à ce que la vie revienne à ce qu'elle était avant l'épidémie.