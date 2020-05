Mauritanie : la priÃ¨re du vendredi de nouveau suspendue

Saharamédias - Le ministère mauritanien des affaires islamiques et de l’enseignement originel a annoncé jeudi la suspension de la prière du vendredi après la découverte de nouveaux cas du coronavirus.



Dans une déclaration faite à la chaîne nationale Al Mouritania, le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel Dah O. Amar Taleb a dit que la suspension de la prière du vendredi est une nécessité qu’on se doit de respecter car elle a été prise en concertation avec les Oulémas et les médecins.



Ce jeudi la Mauritanie a enregistré quatre nouveaux cas du coronavirus, portant à 20 le nombre de malades recensés dans le pays depuis la mi-mars dernier.



Selon une dépêche de l’AMI, citant des sources médicales, deux parmi les cas découverts jeudi soir ont été en contact avec la malade testée positive mercredi à Teyarett.



La même source précise que le troisième cas a été découvert chez une femme âgée de 80 ans à Nouakchott, tandis que le quatrième a été découvert chez une personne en confinement dans la moughata d’Amourj, au Hodh Chargui.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité