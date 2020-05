Tawassoul : communiquÃ© sur le projet de loi relatif Ã  la lutte contre les violences Ã  lâ€™Ã©gard des femmes et des filles

Parti Tawassoul - Le bureau exécutif du rassemblement national pour la réforme et le développement s’est réuni dans une session extraordinaire, ce jeudi 14 mai 2020.



Pour analyser la polémique occasionnée par le projet de loi relatif à la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles. Dans ce cadre le bureau souligne les points suivants :



1. Tawassoul demeure attaché à ses fondements de base, le référentiel islamique en particulier.



Fort de ce principe, le parti rejette toute action physique ou verbale supposé contradictoire à ses fondements.



2. Le parti ne cessera de garder sa ligne modérée et équilibrée, qui tolère toutes les orientations, dans un climat de fraternité. Cette ligne se caractérise par l’esprit d’ouverture et volonté de faciliter.



3. les leaders, cadres et militants du parti sont tenus de respecter son discours, ses orientations et ses décisions. Ils sont également soumis à l’obligation de défendre les principes fondateurs du parti.



Bureau exécutif du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement



Nouakchott, le 14 Mai 2020.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité