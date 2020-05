Lâ€™Equipe Europe soutient le plan mauritanien de riposte au COVID-19

Union Européenne - La pandémie du coronavirus ne menace pas seulement l’Europe mais constitue une menace pour l’ensemble de la communauté internationale. Cet ennemi commun ne pourra être vaincu qu’à travers une mobilisation globale grâce à une solidarité internationale.



C’est pour cette raison que l’Union européenne et ses Etats-membres sont en train de mobiliser toutes leurs ressources pour lutter contre le virus non seulement en Europe mais également au-delà de ses frontières, et particulièrement en Afrique. Parce que la vraie solidarité se manifeste surtout en temps de crise et aussi parce que tant que le virus ne sera pas éradiqué partout, il restera une menace pour nous tous.



Ainsi cette Equipe Europe formée de l’Union et de ses Etats-membres a décidé de réorienter ses programmes existants pour un montant global de quelque 20 milliards d’euros afin de venir en aide rapidement à ses partenaires internationaux.



Un marathon d’appel aux dons, pour financer la recherche pour des soins et un vaccin, a également été lancé le 4 mai dernier en récoltant des promesses de 7,4 milliards d’euros le premier jour.



En Mauritanie, l’Equipe Europe s’est engagée à soutenir le Plan national multisectoriel de réponse au COVID-19, présenté par le gouvernement le 8 mai dernier, avec des actions concrètes dont certaines sont déjà en cours sur le terrain et d’autres sont en préparation. Ainsi, l’Union européenne, l’Allemagne, l’Espagne et la France se coordonnent pour apporter leurs contributions aux différents axes du plan:



• Sur le plan sanitaire, l’Union européenne et ses Etats-membres sont particulièrement impliqués dans le renforcement des mesures de prévention, de détection et de soutien au système sanitaire. L’UE a réorienté son programme d’appui au secteur de la santé (PASS), la France a mobilisé un don de 2,5 millions d’euros et l’Espagne a fourni des formations et du matériel au personnel sanitaire. Ainsi pour cet axe, l’Equipe Europe a déjà mobilisé environ 13 million d’euros (soit quelque 535 millions de MRU).



• Sur le plan socioéconomique, l’Equipe Europe engage des actions pour appuyer l’économie nationale, en soutien aux revenus des ménages les plus modestes, pour le renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et en appui du secteur privé en particulier les petites et moyennes entreprises. A cet égard, l’Equipe Europe prépare la mobilisation anticipée d’une enveloppe d’environ 25 million d’euros (plus d’un milliard de MRU) qui sera mise en œuvre par différents mécanismes nationaux pour répondre au mieux aux besoins du pays et de ses régions les plus affectées. Cela inclut des programmes européens existants réorientés (SAFIRE, WACOM, PromoPêche, PECOBAT, etc.) et des coopérations spécifiques comme celle entre l’Agence Taazour et l’Agence française de développement. La Coopération espagnole continue aussi son programme de distribution de poisson et de valorisation de la production locale. L’Allemagne appuie le développement durable et la formation professionnelle entre autres. Comme cheffe de file des bailleurs dans le domaine de l’éducation, la France coordonne et appuie la continuité pédagogique dans le pays. Enfin, dans le cadre de l’initiative du G20 et à la demande du gouvernement mauritanien à tous ses créanciers, la France a indiqué son intention d'accorder un moratoire sur le service de la dette et l’Union européenne avec les Etats-membres se sont engagés à travailler vers un allégement de l'endettement de la Mauritanie par rapport à l'ensemble de ses créditeurs.



La solidarité et le partenariat entre les nations résument l'essence même de l'Union européenne. En effet, nous venons de célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration Schuman qui, le 9 mai 1950, a défini ces mêmes principes fondateurs pour l’intégration du continent européen. Ainsi, fidèles à leurs convictions et à leurs partenaires, l’UE et ses Etats-membres sont aux côtés de la Mauritanie pour l’aider non seulement dans les difficultés sanitaires et socio-économiques actuelles mais aussi pour le développement du pays dans le long terme.



Délégation de l'Union européenne en Mauritanie



delegation-mauritania-press@eeas.europa.eu



Téléphone: (222) 45 25 27 24



Télécopie: (222) 45 25 35 24













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité