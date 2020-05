Zouerate : LibÃ©ration du blogueur Mommeu Ould Bouzouma

Adrar Info - Aujourd’hui, vendredi 15 mai 2020, le blogueur Mommeu Ould Bouzouma a été libéré, après dix jours de détention à Zouerate.



Ould Mommeu a été emprisonné suite à une plainte déposée contre lui par les autorités administratives de la Wilaya du Tiris Zemmour.



Le correspondant de Alakhbar.info à Zouerate a déclaré que la libération d’Ould Bouzouma avait été accordée, après le retrait de la plainte par le gouverneur, Isselmou Ould Sidi.



Le juge d’instruction avait renvoyé le blogueur Ould Bouzmeh en prison le 5 mai dernier.



