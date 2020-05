Les autoritÃ©s maintiennent lâ€™allÃ©gement des restrictions (ministre de lâ€™intÃ©rieur)

AMI - Le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug, a déclaré, vendredi à Nouakchott, lors d’un point de presse, que les autorités mauritaniennes ont décidé de maintenir l’allégement des restrictions et le rajout de nouvelles mesures d’encadrement.



Il ajoute : « Suite aux développements inhérents à l’apparition de nouveaux cas de coronavirus, et en application des dispositions de lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ould El Ghazouani, a donné ses instructions pour le maintien du déconfinement progressif visant à alléger les restrictions en vigueur, et permettant aux citoyens de reprendre le cours normal de leurs activités économiques et sociales».



Au sujet des mesures d’encadrement nouvellement introduites, le ministre précisé que son département a décidé l’application des certaines dispositions suivantes au niveau des quinze grands marchés de Nouakchott, à savoir :



-La police et le regroupement général de la sécurité routière veilleront l’application des mesures préventives,



-Un contrôle rigoureux sera imposé à l’entrée et à la sortie des marchés, afin d’exiger l’application des directives nécessaires,



-Le port de masques ou l’équivalent est obligatoire,



-Interdiction des lieux de rassemblement aux enfants de moins de 12 ans,



-l’Application de la distanciation sociale.



Au sujet des frontières, le ministre a précisé que des instructions seront données aux autorités administratives et sécuritaires afin d’observer la plus grande fermeté à l’égard des infiltrés et leurs complices, conformément à la loi et aux normes en vigueur.



Dr. Mohamed Salem Ould Merzouga enfin salué le niveau de responsabilité manifesté par nos citoyens et les a exhorté à adopter un comportement digne de ce contexte sensible, tout comme il a loué l’effort gigantesque de nos forces armées et de sécurité dans la lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19.













