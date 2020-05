GÃ©nocide au Rwanda : la France annonce l'arrestation de FÃ©licien Kabuga, en cavale depuis 25 ans

Le Figaro - L'homme d'affaires rwandais est considéré comme le financier du génocide de 1994.



L'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga, considéré comme le financier du génocide de 1994 et activement recherché par la justice internationale depuis vingt-cinq ans, a été arrêté samedi matin 16 mai en région parisienne, annonce le parquet général de Paris dans un communiqué.



«Agé de 84 ans, il résidait sous une fausse identité dans un appartement d'Asnières-sur-Seine, grâce à une mécanique bien rodée et avec la complicité de ses enfants», a précisé le parquet.



Il est notamment accusé d'avoir créé les milices Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 qui fit 800.000 morts selon l'ONU. Il est visé par un mandat d'arrêt du Mécanisme international, la structure chargée d'achever les travaux des tribunaux internationaux pour le Rwanda (TPIR).



Il a été interpellé lors d'une opération menée à l'aube par les gendarmes de l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité (OCLCH), appuyés par le groupe d'observation et de surveillance de la gendarmerie d'Ile-de-France et un peloton d'intervention de la garde républicaine.



A l'issue d'une procédure judiciaire devant la cour d'appel de Paris, Félicien Kabuga devrait être remis au TPIR à La Haye, pour y être jugé pour crimes contre l'humanité, a-t-il ajouté.



Cette arrestation «est un rappel que ceux qui sont responsables du génocide peuvent être amenés à rendre des comptes, même 26 ans après leur crimes», a déclaré Serge Brammertz, principal procureur du Mécanisme international.



Le Figaro avec AFP













