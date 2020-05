Toutes les mesures prises pour repÃ©rer et confiner lâ€™entourage du cas dÃ©tectÃ© Ã  Bouhdida (Hakem dâ€™Aleg)

AMI - "Toutes les dispositions préventives ont été prises par les services compétents après la confirmation d’un cas de coronavirus dans la localité de Bouhdida", a déclaré le hakem d’Aleg, M. Abdallahi Ould Limam, au correspondant de l’AMI.



Le patient est un citoyen âgé de 21 ans qui travaillait dans une boutique à Aleg. Le hakem a précisé que les autorités administratives et les services sanitaires ont visité la localité de Bouhdida pour conseiller aux populations de s’auto-confiner.



Au sujet du patient, le hakem a précisé qu’il est isolé au niveau de l’hôpital. Le personnel sanitaire qui l’a consulté a été mis en quarantaine. De même que le boutiquier pour qui travaillait le patient et les boutiquiers les plus proches.



« Nous avons mené une vaste sensibilisation des populations dans le quartier où résidait le cas sur l’auto-confinement. Les éléments de la police et de la gendarmerie encerclent la zone pour surveiller le confinement », a-t-il conclu.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité