Coronavirus : adoption dâ€™une nouvelle stratÃ©gie de suivi de la pandÃ©mie en Mauritanie

MAP - Les autorités mauritaniennes ont annoncé le maintien des mesures d’allègement qu’elles avaient précédemment adoptées pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, tout en les renforçant par d’autres mesures d’encadrement et une nouvelle stratégie de suivi de la situation épidémiologique dans le pays.



Le nombre de cas confirmés de covid-19 en Mauritanie est passé à 40, après que onze nouveaux cas ont été enregistrés samedi soir.



Le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, a déclaré, lors d’un point de presse, que suite aux développements inhérents à l’apparition de nouveaux cas de coronavirus et en application des dispositions de lutte contre la propagation de cette pandémie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a donné ses instructions pour le maintien du dé-confinement progressif visant à alléger les restrictions en vigueur et permettant aux citoyens de reprendre le cours normal de leurs activités économiques et sociales.



Au sujet des mesures d’encadrement nouvellement introduites, le ministre a précisé que son département a décidé l’application de certaines dispositions au niveau des quinze grands marchés de Nouakchott. Il s’agit particulièrement de l’imposition d’un contrôle rigoureux à l’entrée et à la sortie des marchés, afin d’exiger l’application des directives nécessaires, le port de masques, l’interdiction des lieux de rassemblement aux enfants de moins de 12 ans et l’application de la distanciation sociale.



Au sujet des frontières, le ministre a précisé que des instructions seront données aux autorités administratives et sécuritaires afin d’observer la plus grande fermeté à l’égard des infiltrés et leurs complices, conformément à la loi et aux normes en vigueur.



Pour sa part, le directeur de la Santé publique au ministère de la Santé, Sidi Ould Zahaf a fait état de l’adoption d’une nouvelle stratégie pour faire face à la nouvelle situation épidémiologique marquée par la prévalence du virus au sein de la société au niveau local, alors qu’elle était limitée jusque-là à l’infection de personnes venant de l’étranger.



Dans une déclaration à la presse, il a expliqué que le département avait adopté une nouvelle stratégie globale de contrôle épidémiologique du virus, après l’apparition du 7è cas, partant du fait que les cas enregistrés étaient limités à Nouakchott. La nouvelle orientation a pour objectif de déterminer les cas épidémiologiques de la capitale et de déterminer toutes les personnes contacts en vue de les soumettre aux tests pour ensuite isoler les personnes devant être confinées.



Le responsable a, en outre, souligné que les mesures prises permettront de procéder à une évaluation de la situation et d’actualiser la stratégie élaborée auparavant en vue de son application suivant la nouvelle situation épidémiologique.



S’agissant des infrastructures et des équipements médicaux nécessaires pour accompagner une éventuelle propagation du coronavirus, le directeur a affirmé que l’hôpital des maladies contagieuses, ouvert récemment, reçoit les personnes atteintes du covid-19, soulignant qu’il dispose des moyens lui permettant de prendre en charge les malades.



Le porte-parole officiel du gouvernement mauritanien, Sidi Ould Salem, a déclaré jeudi que la menace du coronavirus plane toujours sur le pays et elle peut être encore plus dangereuse.













