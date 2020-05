Confirmation du premier cas COVID-19 parmi le personnel de l'ONU en Mauritanie

SNU Mauritanie - Le Système des Nations Unies en Mauritanie confirme le premier cas de coronavirus (COVID-19) parmi son personnel.



Le Système des Nations Unies travaille en collaboration étroite avec le Gouvernement mauritanien et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les dispositifs de prévention, de préparation et d’intervention dans le pays face à cette pandémie. Le Ministère de la santé dirige l'enquête menée par les épidémiologistes pour indiquer les mesures appropriées conformément au protocole développé par le Ministère.



Le cas est stable et traité selon le même protocole. Afin de respecter le droit à la confidentialité de l'information concernant l'état de santé du patient, aucune information supplémentaire ne sera donnée.



Le Système des Nations Unies en Mauritanie respecte et promeut toutes les mesures de prévention contre le COVID-19, conformément aux recommandations de l'OMS et du Ministère de la santé.



Le Système des Nations Unies continuera à accompagner autorités pour endiguer cette maladie.



Nouakchott, le 17 mai 2020













