Fondation SNIM : dons aux imams, responsables de Mahadras et des handicapÃ©s dans la zone du Nord

Nation Info - Le Wali Mouçaid a supervisé ce dimanche à la mosquée de Roudwane une cérémonie de remise de dons de la Fondation SNIM d’une valeur de 14 .041.000 anciennes ouguiyas destinés à 276 imams, 374 mahadras, 758 personnes handicapées et 35 personnes dialysées de Nouadhibou à Bir Moughrein.



Le Directeur de la Fondation, Mohamed Mahmoud Mohamed Moustapha, a indiqué à cette occasion, que cette activité s’inscrivait dans le cadre des orientations et priorités du président de la République dans le cadre de la promotion des personnes démunies et vulnérables.



Ces dons sont octroyés dans le contexte du Covid19 et dans le mois béni du Ramadan afin d’aider les populations à surmonter cette dure épreuve.



S’adressant aux récipiendaires, il les a remerciés pour leur participation à la cérémonie. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’imam de la mosquée de Roudwane et de nombreuses autres personnalités.













