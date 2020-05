Rosso/Covid-19 : Elaboration dâ€™un plan dâ€™action pour fournir 30000 masques pour les Moughataas de la Wilaya

Tawary - "Offrir gratuitement ou à des prix symboliques les masques dans toutes les Moughataas du Trarza", c'est le thème d’une nouvelle initiative lancée, ce samedi 16 Mai, par les autorités régionales.



Du fait que cette initiative nécessite la mobilisation d'un soutien financier, le wali du Trarza, M. Moulaye Brahim Ould Moulaye Brahim, a présidé une réunion de travail, en présence du maire de la ville, M.Bamba Ould Daramane.



A cette occasion, il a précisé que l’initiative est motivée par le manque significatif des masques dont l'usage est l'une des mesures barrières pour la protection contre le covid-19 dans la wilaya.



A cet effet, les responsables ont évalué les besoins à trente mille masques de bonne qualité, et par la suite, un comité chargé de l’étude des besoins et la réception des contributions financières supervisé par la commune a été constituée.



Pour la réussite de cette initiative, les autorités administratives et communales ont exhorté les hommes d’affaires, les leaders politiques, les agriculteurs, les commerçants , les propriétaires des moissonneuses et des décortiqueuses ainsi ceux des usines laitières opérant dans la wilaya à adhérer et soutenir cette initiative qui contribue d’une part à la lutte contre la propagation du covid-19 et à la prévention d’autre part.



Pour sa part, dans le but de remédier à ce défi jugé cruel, le maire de Rosso,M. Bamba Dramane, a affirmé que toutes les parties se sont convenues à mettre en place la quantité de masque de bonne qualité qu’il faut dans un futur proche. Selon le maire, pour une gestion transparente de cette initiative, différentes composantes dans la ville ont été inclues dans cette structure.



Le maire a insisté sur une importante contribution de la part de tous les acteurs politiques et économiques dans cette action pour une parfaite prévention de cette pandémie.



Nous rappelons que cette décision a été prise par les autorités à Rosso après l’apparition ces derniers jours de quelques cas du coronavirus dans certaines villes du pays.



Par A.SIDI













