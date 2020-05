Lâ€™HÃ´pital National dÃ©cide de rÃ©duire les consultations et les interventions chirurgicales

Adrar Info - La direction de l’Hôpital national a indiqué son intention de prendre des mesures de précaution « spécifiques à cette circonstance sensible, afin de préserver la sécurité des patients, des visiteurs, du personnel médical et des travailleurs ».



La direction de l’hôpital a déclaré dans un communiqué que ces mesures comprennent la limitation des consultations externes et la limitation de la conduite des opérations aux cas urgents qui ne peuvent être reportés.



La direction de l’hôpital a également décidé d’empêcher toutes les formes de visites et d’autoriser un seul accompagnateur pour chaque patient.



Elle a également appelé les équipes et les travailleurs de l’hopital à s’assurer qu’ils ne travaillent pas dans diverses autres institutions et restent à leur lieu de travail d’origine.



La déclaration de l’hôpital a appelé chacun à coopérer pour le bien de tous.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25402



Traduit par adrar.info













