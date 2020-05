Mauritanie : nomination dâ€™un nouvel inspecteur gÃ©nÃ©ral dâ€™Etat

Saharamédias - La présidence de la république a publié lundi un décret portant nomination d’un nouvel inspecteur général d’Etat en la personne de Mahfoud O. Brahim, qui succède à ce poste à Sid’Ahmed O. Baba.



Ould Mahfoud avait occupé le poste de directeur général de la promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ), mais aussi la direction de certaines sociétés de télécommunications en Mauritanie et au Sénégal.



Il avait milité quelque temps au sein du rassemblement des forces démocratiques (opposition) avant de former, aux côtés d’autres personnalités, « le rassemblement pour la citoyenneté » qui avait pris part au dialogue politique organisé à la fin du pouvoir de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz, un dialogue boycotté par la majorité des partis de l’opposition.



Il avait rejoint les rangs du parti union pour la république au pouvoir lors de la campagne d’adhésion lancée par le parti en 2018.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité