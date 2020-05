Riposter ensemble contre le COVID 19 en Mauritanie

PNUD - Le PNUD continue d’accompagner le Gouvernement Mauritanien dans la riposte contre la COVID 19 en signant aujourd’hui un accord de partenariat à travers le Ministère de la Santé et le Secrétariat Exécutif National de Lutte contre le SIDA (SENLS).



L’accord, d’un montant de 717 734 USD financé par le Fonds Mondial, permet au Ministère de la Santé de disposer de matériels et d’équipements médicaux comprenant des concentrateurs d’oxygène (100 Unités), des masques à oxygène pour adultes et pour enfants (5000 unités de chaque), des Cathéters d’oxygène nasal (10 000 Unités), des respirateurs pour les cas critiques (10 Unités), etc.



La pandémie de COVID-19 a un impact catastrophique sur les communautés les plus vulnérables et met en péril les avancées réalisées dans tous les domaines de la santé.



La contribution du Fonds mondial, principal organisme de financement multilatéral des systèmes de santé à l’échelle mondiale, à travers le PNUD, aide efficacement la Mauritanie à lutter contre la COVID-19, à atténuer son impact et à éviter que le système de santé ne soit submergé par la crise actuelle.



Cet appui est d’autant plus important qu’il vient au moment où des perturbations de la chaîne d’approvisionnement handicapent souvent la mise en œuvre des programmes liées à la COVID-19 et que le PNUD utilise sa longue expérience dans le maintien des approvisionnements urgents au profit des Etats grâce à ses partenaires internationaux dans ce domaine.



L’accord signé aujourd’hui est le premier d’un ensemble d’instruments de coopération entre le PNUD et le Ministère de la Santé, à travers le financement du Fonds Mondial, pour renforcer le système de santé et favoriser l’accès des plus vulnérables aux soins et services de santé.



« Le PNUD travaille d'arrache-pied, avec les autres agences du système des Nations Unies et d'autres partenaires, sur trois priorités immédiates : appuyer la riposte sanitaire, y compris l'achat et la fourniture de produits de santé essentiels, sous la direction de l'OMS ; renforcer la gestion et la réponse aux crises, et aborder les problèmes sociaux et impacts économiques » avait souligné M. Achim Steiner, Administrateur du PNUD, au cours d’un récent message.



Je reste convaincu qu’ensemble, la Mauritanie et ses partenaires, vaincront ce virus et le pays sortira de ce combat contre la COVID 19 avec un système de santé plus fort et mieux préparé à protéger efficacement la population contre les fléaux sanitaires actuels et futurs.



Par Anthony Ngororano



Représentant Résident du PNUD en Mauritanie













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité