Le parlement dÃ©cide dâ€™ajourner la discussion de tous les projets de lois programmÃ©s

Saharamédias - La conférence des présidents issue de l’assemblée nationale, lors d’une réunion tenue lundi, a décidé de reporter la discussion de tous les projets de lois programmés.



Un seul projet de loi ne sera pas concerné par cette mesure, il s’agit de celui relatif à l’organisation de la profession d’avocat, qui sera examiné à la date initialement prévue pour la séance plénière.



La commission de la justice, de l’intérieur et de la défense nationale avait examiné mercredi dernier ce projet de loi, destiné, selon le ministre de la justice Haimoud O. Ramdane, à établir des critères plus précis et plus clairs pour l’exercice de cette profession.



Il vise également à permettre aux avocats de mieux contribuer à l’émergence d’un système judiciaire crédible à même d’attirer et rassurer les investisseurs et les citoyens de façon générale.









