Mauritanie : Le koweitien NMAS poursuit son offensive sur les contrats hydriques

Financial Afrik - Le groupe éponyme koweitien Nasser Mohamed El Sayer (NMAS Group) a remporté ce jeudi 14 mai le contrat hydrique de la Société nationale d’eau (SNDE) portant sur la réalisation d’un réservoir de 5 000 mètres cubes et d’une station de surpression dans le département de Sebkha à Nouakchott pour un montant de 2,3 millions €.



Le marché entre dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’eau de Nouakchott financé par plusieurs institutions dont la Banque islamique de développement, qui est entré dans sa phase d’exécution sous le président Aziz et dont la finalisation est inscrite parmi les priorités de son successeur en l’occurrence Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani.



Nasser Mohamed El Sayer qui dispose d’une longue expérience en matière d’exécution des contrats hydriques a d’autant plus séduit la SNDE l’autorité contractante qu’il était le candidat le moins disant.



Le groupe familial fondé en 1958 basé à Koweit City n’est pas à son coup d’essai. En effet par le passé il avait été déclaré vainqueur d’un certain nombre de contrats qui entrent dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’eau de Nouakchott.



En 2013 NMAS enlevait les travaux d’extension du réseau de distribution d’eau de Tarhil – un quartier situé à la périphérie de Nouakchott- cofinancés par la ville de Lausanne (Suisse) la Région de l’Ile de France et la Communauté urbaine de Nouakchott.



En 2014 il gagnait le contrat d’extension de distribution des quartiers de Toujinine et de Carrefour situés à Nouakchott. Et plus récemment, en fin 2018, il remportait les travaux de réalisation du lot 4 bis du réseau de distribution d’eau de la ville de Nouakchott d’un montant de 6,3 millions €.



L’entreprise lorgne désormais sur les travaux restants du projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution de Nouakchott émiettés en plusieurs lots.



Il est à prévoir qu’il aura à faire aux entreprises locales qui font dans les projets d’adduction à l’eau potable comme BIS TP du patron des patrons Zine El Abidine et Agrineq de la famille d’affaires Abdallah…qui elles aussi convoitent les différents lots restants du projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’eau de Nouakchott.



Par Samba Camara













