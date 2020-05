UFP : la sÃ©cheresse et la fermeture des frontiÃ¨res avec le Mali menacent le cheptel mauritanien

Adrar Info - L’union des forces du progrès (UFP) estime que la sécheresse qui prévaut et la fermeture des frontières avec le Mali menacent le cheptel mauritanien.



Dans un communiqué, le parti a déclaré que, par manque de paturages, les autorités régionales de l’Assaba alignent les éleveurs dans les files d’attente, devant les locaux du délégué régional du ministére du développement rural, dans le but de pouvoir recevoir quelques aliments pour bétail.



Ces rassemblements se transforment en cérémonies inopinées dans lesquelles, les précautions élementaires contre le corona ne sont guère respecées. Le parti a exprimé "sa condamnation de ces regroupements qui n’observent pas les plus simples précautions contre l’épidémie".



Le parti a également exigé des autorités "la mise à disposition de quantités suffisantes en aliments de bétail, dans les zones de pâturage, pour notre cheptel soit- il en Mauritanie ou au Mali, en tenant compte de la gravité des circonstances".



Le parti a aussi reclamé "une distribution urgente et suffisante de denrées alimentaires à la population devenue plus pauvre qu’auparavant".



Le parti a souligné la nécessité de "contrôler les frontières méridionales avec le Mali, résoudre le problème de transhumance de la plupart de nos animaux qui se trouvent au Mali et suivre les mesures de précaution au niveau de Kiffa".



Le parti a demandé aux résidents d’être prudents et aux mecénes, aux personnes bienveillantes bien intentionnées d’ intervenir pour aider les pauvres dans la région.



