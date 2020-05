Si les populations nâ€™aident pas les autoritÃ©s, la situation sera sans doute plus grave voire pernicieuse (Ministre)

Nord Info - Le directeur de la santé, le Dr Sidi Ould Zahaf, a annoncé lundi 18 mai, au cours de la conférence de presse quotidienne sur les derniers développements de la pandémie du Coronavirus que pendant les dernières 24 heures 19 nouveaux cas ont été enregistrés.



Ainsi, le nombre total de cas confirmés dans le pays a atteint 81, précisant que 66 d’entre eux ne présentent aucun symptôme, alors qu'il y a deux cas avec symptômes. Il a indiqué que parmi les nouveaux cas, dix se trouvent dans la moughataa du Ksar, deux cas dans la moughataa de Tevragh Zeina, trois à Arafat, 3 autres à Toujounine et un seul à Riyadh.



Dans ce cadre, le Ministre de la Santé M Nethirou Ould Hamed sortant de son confinement qu’il s’est imposé a indiqué que la situation est devenue grave du fait que la pandémie a commencé à se propager véritablement.



Et cela est surtout visible à Nouakchott. Celle-ci a été déclarée zone pandémique et les autorités ont commencé à durcir les mesures sur les sorties ou entrées vers ou de Nouakchott.



Le ministre de la santé a indiqué que si les populations n’aident pas les pouvoirs publics dans leur nouvelle stratégie, la situation sera sans doute plus grave voire pernicieuse. Les mesures édictées (port de masques, lavage des mains, confinement ....) doivent être strictement respectées.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité