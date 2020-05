La marmite du partage Ã  Nouadhibou et Nouakchott auprÃ¨s des familles nÃ©cessiteuses |Photoreportage

La Marmite du Partage - Ce samedi 16 mai La Marmite du Partage a fait d'une pierre deux coups: venir en aide, dans la même opération, aux familles les plus démunies à Nouakchott et à Nouadhibou.



Sur le terrain à Nouadhibou, c'est un utile partenariat qui a été scellé avec la Société de Remorquage de Nouadhibou. Celui-ci aura permis à l'organisation humanitaire de distribuer, via sa section dans notre capitale économique, 100 kits alimentaires à 100 familles.



L'équipe de Nouadhibou a été renforcée par la présence des membres de l'équipe de Nouakchott dirigée par le président-fondateur de l'organisation Khally Diallo.



Pour ce faire, la Marmite du Partage a pu bénéficier, à sa demande, d'une autorisation de circulation de la part du Ministère de l'intérieur pour pouvoir se rendre à Nouadhibou.



L'équipe de Nouakchott, a quant à elle distribué 80 kits entre Arafat, Dar Naïm, Tarhil, Pk, Cité plage et Elmina.



Le président de l'organisation, Khally Diallo, a salué l'esprit patriotique de la jeunesse mauritanienne dans son ensemble face à cette pandémie du covid 19. Il a insisté sur l'importance d'impliquer davantage la jeunesse dans la lutte contre le Covid 19.



Le peuple est prêt à aller au confinement, mais le peuple a aussi besoin de se nourrir et donc de disposer du minimum vital pour réussir à se confiner le cas échéant.



