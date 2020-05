| Libre Expression | PÃ©nurie de mÃ©dicaments : une des petites crises que cache la pandÃ©mie du Covid-19

Dr Sidi el Moctar Taleb Hamme - Les habitants de Nouakchott vivent une petite crise parmi les nombreuses crises que cache la pandémie du Coronavirus chez nous comme c’est le cas partout ailleurs.



Il s’agit de la pénurie de quelques médicaments et produits pharmaceutiques dont les plus regrettés sont ceux des maladies chroniques (diabète, tension, etc.). La semaine passée, j’ai parcouru moi-même les trois (3) Wilayas de Nouakchott et visité plusieurs pharmacies et dépôts pharmaceutiques pour trouver un médicament de la catégorie qui semble absente sur le marché.



C’était l’occasion de découvrir l’évaluation que font ces "anciens vendeurs de poison" des réformes entreprises par le Ministère de la santé, en général et de l’origine de cette rupture de certains stocks de médicaments et non les moindres.



Pour ces partenaires incontournables de la santé, la distanciation des pharmacies (carte digitale) est la seule réforme que Monsieur le Ministère de la Santé a effectivement réussie.



En ce qui concerne particulièrement la politique d’importation des médicaments, elle s’est traduite par un échec patent ; cette incapacité d’approvisionner le marché national de façon régulière, en est un exemple éloquent.



A propos de ce dernier point, les gérants des pharmacies rencontrés, soutiennent que la CAMEC est depuis plusieurs mois incapable d’importer tous les besoins du marché en produits dont il en a le monopole. Pour cacher son échec, cet établissement fermait les yeux sur les privés qui importaient illégalement les produits de son monopole et ce aux fins que ses déficits soient ainsi comblés.



N’eût été la fermeture des frontières dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, ce jeu aurait continué et la fameuse CAMEC n’aurait pas été mise à nu à travers l’apparition de la présente pénurie, notamment de médicaments sollicités généralement par une frange très fragile de la population.



Par ailleurs, ce premier contact direct avec les personnels de ce métier de "vente de médicaments", m’a permis de faire les constats suivants :



i) les dépôts pharmaceutiques sont transformés en véritables pharmacies malgré les conditions relatives à leurs agréments ;



ii) l’importance des statistiques sur la consommation de chaque type de médicaments et produits pharmaceutiques pour la gestion prévisionnelle des stocks, surtout dans un pays où il n’y a pas de laboratoires de fabrication de médicaments sur place ;



iii) une volonté implicite de faire échouer les réformes entreprises ou "faire reculer Nedhirou" ou "le faire revenir sur ses décisions", pourrait être sentie dans certaines interventions;



iv) les intervenants axent sur Nedhirou (le Ministre) quand ils parlent des réformes alors que les populations, elles, rendent responsable le Ministère (collaborateurs) quand il s’agit de prévarication ;



v) en aucun cas ces intervenants n’ont fait allusion ni à l’exportation frauduleuse probable des médicaments et produits pharmaceutiques absents sur le marché vers les pays voisins ni à une appréciation biaisée des besoins de la part de la CAMEC ;



vi) Seul l’Etat peut trouver, dans la conjoncture actuelle, une solution à cette crise de médicaments. Il est en effet le seul à pouvoir demander au Dirigeant de l’un des pays voisins de lui vendre les quantités dont on n’en aura besoin pour le court et le moyen terme.



Serait-ce enfin l’occasion de rappeler que l’exercice privé de plusieurs autres activités et/ou métiers, mérite bien d’être revu dans le but d’assurer, entre autres, une meilleure qualité des prestations et une concurrence plus loyale entre les acteurs.



