Voleurs, rendez lâ€™argent !

Mauriweb - Un « tract » anonyme distribué actuellement sous les manteaux, signe le retour en activité après une longue période de léthargie du fameux bien nommé Club de Likniv.



Mais pour cette nouvelle sortie intempestive, les membres du club laissent entrevoir un affolement singulier et pètent même complètement les plombs en faisant du réchauffé pour resservir les mêmes vieilles rengaines éculées, ressassées et servies à toutes les sauces et qui, il faut le dire ne font plus recette. Mais ce faisant révèlent leur déstabilisation.



Objectif de cette logorrhée sans queue ni tête jeter le doute sur le travail de la Commission d’enquête parlementaire et accessoirement botter en touche ou tenter une manœuvre de diversion gauche qui espère occulter la fange nauséabonde qui commence à sourdre et qui illustre la dernière décennie de gestion chaotique et erratique que vient de connaitre le pays.



L’Al Capone et sa bande d’affidés qui avaient fait main basse sur le pays, continuent à jouir de leur butin (ess âya) et croient que leur salut réside en l’éclaboussement de tous les mauritaniens quels qu’ils soient et quelque ait été leur niveau de responsabilité.



Mohamed Bouamatou est absent de la Mauritanie depuis dix ans (sous mandat d’arrêt et ses affaires arrêtées) tout comme Kane Ousmane a quitté les affaires publique depuis prés de 9 ans. Pourquoi leur chercher chicane aujourd’hui ? Veut-on par ce stratagème occulter les dix dernières années et absoudre les personnes qui sont responsables des faillites de l’ENER et de la Sonimex et du pillage du CSA et qui circulent librement à Nouakchott. Mais qu’à cela ne tienne !



Il est aujourd’hui un slogan qui connait un franc succès et qui est devenu, les révélations aidant, le cri de ralliement de dizaines de milliers de mauritaniens : « Voleurs Rendez l’argent ! »



Le capo di tutti capi lui-même, acculé, déstabilisé et pris la main dans le pot de confiture, je devrais dire dans le compteur, ne sait plus à quel saint se vouer. Barricadé et calfeutré dans l’une de ses nombreuses résidences de campagne, il envoie ses « fidèles » lieutenants au charbon tout en redoutant l’instant fatidique mais incontournable ou il devra rendra tout ce dont il s’est accaparé illégalement depuis 2008 et ne conserver que son fameux Hammam du Ksar.



Il devra notamment rendre :



La rançon de Senoussi



Les millions de dollars perçus comme commission sur les ventes du fer de la SNIM.



L’attribution de 3,5 millions de mètres carrés à 18 sociétés fictives (voir détails en infra)



Les 20 millions de dollars ligne de crédit Fades distribuée à des proches via la CDD



La vente des plus anciennes écoles primaires de Nouakchott au clan



La vente d’une partie du Stade olympique également a des proches



La vente d’une partie de l’Ecole de police à des proches



La vente du terrain de la TVM et celui du centre émetteur à des proches.



La base marine, les cabanons et le centre Mamadou Touré à Nouadhibou



Les 30 milliards de chiffre d’affaire de la STAM



La construction du nouveau palais des Congres pour 16 milliards d’ouguiyas



Les marchés gré à gré attribués à la STAM (proche de l’ex-première dame) pour 25 milliards d’ouguiyas (canal de Keur Macène, barrage Seguellil, routes Benichab, aménagements à Rkiz et Boghé)



Les lignes hautes tension Nouakchott-Nouadhibou-Zouerate), cédés sans appel d’offres à la société indienne Kalpataru



Les permis de recherches miniers



Les quotas de poulpe revendus par des proches sur le marché noir



Les centaines d’engins, de camions et de véhicules 4x4 sous dédouanés ou pas dédouanés et qui sont aujourd’hui dans les chantiers du clan.



Les Commissions perçues sur les contrats léonins de ARISE, AFROPORT et POLYHONDONG ainsi que les revenus et avantages tirés de ces « arnaques ».



Les droits de douane non payés depuis 2008, et les comptes sont faciles à faire.



Le manque à gagner sur le dédouanement des cigarettes Winston et ORIS



Les commissions perçues pour l’attribution des marchés et des avenants au groupe espagnol ELECNOR et les affaires du prête-nom Hamady Bouchraya).



Les contrats de complaisance accordés par Kinross à Maurilog et au Guest House. 80% des terrains du Port de Nouakchott et de celui de Tanit attribués à des prête-noms.



La contrepartie de la dette monumentale qui ne corresponds ni à un investissement ni au cout réel.



L’agent de Kadhafi, ses malles mystérieuses et les affaires avec le roi D’Eswatini



(La délégation d’accompagnement en sait quelque chose).



Les détails d’attributions des 3,5 millions de mètres carrés donnés par le site Alakhbar le 21/4/2020:



Les Grands moulins 40 000



Ste Mauritanienne de fabrication de fibres 7 000



Mauritanienne des Produits alimentaires 4 000



Atlantic Oasis 23 000



Mauritanienne de béton et briques 30 000



Elit Ajro (emirati) 1 500 000



Al Ahmar Tourisme 79 000



Mauritanienne de béton et briques 30 000



ASA pour l’investissement 20 000



Hôtel Océan Resort 100 000



Ely Mhamed Baidy 230 000



Mauriperle 840 000



Afroport 580 000



Chinguit Aluminium 5 400



Ste Mauritanienne de fabrication de fibres 7 000



Hôtel Raha 6 000



Mauri-Lait 17 000



Abdellahi Hamza 10 000













