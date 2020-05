Le PrÃ©sident de la RÃ©publique sâ€™entretient par tÃ©lÃ©phone avec son homologue ivoirien

AMI - Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu, ce mardi, un entretien téléphonique avec le Président ivoirien, Son Excellence M. Alassane Ouattara.



Le Président de la République a félicité son homologue ivoirien à l’occasion de la fête bénie d’El Fitr. Les échanges au cours de l’entretien ont permis de passer d’examiner les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et de prospecter les voies et moyens les plus appropriées pour les développer davantage.



Ils ont été, également, l’occasion d’étudier la situation de la communauté ivoirienne vivant en Mauritanie et celle des Mauritaniens établis en Côte d’Ivoire.



Les deux présidents ont, aussi, évoqué l’évolution de la pandémie du covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation et ses conséquences économiques et sociales.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité