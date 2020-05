La commission dâ€™enquÃªte parlementaire auditionne le prÃ©sident de lâ€™Union des employeurs de Mauritanie

Adrar Info - Aujourd’hui, mardi 19 mai 2020, la commission d’enquête parlementaire a auditionné le président de l’Union des employeurs de Mauritanie, l’homme d’affaires Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed.



Les sources de Akhbar.info ont déclaré que l’audition de Cheikh Ahmed a porté sur trois dossiers: ses partenaires financiers, le contrat concernant la construction du nouveau palais des congrès et l’achat de terrains à l’État.



Les sources ajoutent que Ould Cheikh Ahmed a nié avoir des partenaires financiers qu’ils soient du régime précédent ou de tout autre régime au pouvoir.



Ould Cheikh Ahmed a exposé à la commission des documents confirmant qu’il n’a aucune relation financière avec l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Concernant le projet de construction du nouveau Palais des Congrès, Ould Cheikh Ahmed a confirmé qu’il avait rejeté ce projet avant de l’accepter, après que les autorités au pouvoir l’aient pressé à l’époque.



Ould Cheikh Ahmed a déclaré que le projet de construction du nouveau palais a été achevé dans les délais spécifiés, soulignant qu’il a reçu plusieurs félicitations pour son achèvement, dont les félicitations du président du Rwanda, Paul Kagame.



Il a également souligné que le budget de ce projet ne dépasse pas 34 millions de dollars, tandis que le budget d’un projet similaire au Sénégal a atteint plus de 110 millions de dollars, bien qu’il ait été construit sur une zone plus petite.



En ce qui concerne les parcelles de terrain, Ould Cheikh Ahmed a déclaré que l’achat de parcelles de terrain à l’État avait été effectué lors d’une vente aux enchères publique supervisée par les autorités responsables des transactions.



Il a également répondu à une question concernant les failles juridiques concernant la faisabilité du processus de vente, en disant que ce problème ne le concerne pas spécifiquement en tant que commerçant participant à une vente aux enchères.



À ce jour, la commission a entendu des dizaines de fonctionnaires et d’hommes d’affaires, dont trois anciens premiers ministres et un certain nombre d’anciens et actuels ministres.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25439



Traduit par adrar.info













