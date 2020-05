Mauritanie : nouvelles dispositions pour confiner les sujets positifs au covid-19

Saharamédias - Le ministère mauritanien de la santé a mis en pratique de nouvelles dispositions à l’endroit des personnes atteintes du covid-19, en confinant à domicile celles qui ne présentent pas les symptômes de la maladie, selon des informations obtenues par Sahara Medias auprès du ministère de la santé.



Selon la même source bon nombre de sujets atteints et ne présentant pas de symptômes de la maladie ont été informés de cette nouvelle mesure.



Elle précise par ailleurs que cette disposition, en vigueur dans tous les pays affectés, vise à axer les efforts des équipes médicales sur les cas compliqués.



Mardi soir, le directeur général de la santé, Dr Sidi O. Zahaf, lors d’un point de presse, a dit que 114 personnes, déclarées positives au covid-19, ne présentaient pas de symptômes de la maladie, tandis que deux présentaient de légers symptômes et 5 autres ont nécessité des soins intensifs eu égard à leurs états de santé compliqués.



Le nombre de cas du coronavirus en Mauritanie a atteint 131, dont 6 sont déclarés guéris et quatre décédés.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité