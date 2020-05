MarchÃ© des Ã©paves de Nouadhibou : Scandale de corruption pour 3 millions d'euros

Mauriweb - Décidément la gestion de l'ancien régime a fini par éclaboussé tout sur son passage.



Aujourd'hui il est question d'une entreprise néerlandaise qui est épinglée pour une affaire de corruption de 3 millions d'euros sur le marché de l'enlèvement des épaves en Mauritanie.



"Outre l'entreprise néerlandaise au centre de la fraude, plusieurs autres personnes concernées ont été identifiées, dont des responsables mauritaniens" conclut l'enquête sur ce marché attribué en 2016 à la société Mammoet Salvage BV.



Le marché porte sur l'enlèvement de 45 épaves de bateaux obstruant le trafic maritime au large de Nouadhibou. On se souvient que le marché a été octroyé à cette entreprise à l'époque de l'ancien ministre des affaires économiques Sid Ould Tah.



Mais pour se concrétiser, il a fallu, selon les médias, "l’intervention personnelle du président Ould Abdelaziz auprès de l’Union Européenne pour que cette dernière débloque près de 30 millions d’euros, directement réglés au prestataire hollandais".



L'ancien président est aujourd'hui au cœur de maintes affaires de malversations diligentées par la commission d'enquête parlementaire. Nous reviendrons plus en détails sur ce marché d'épaves.



