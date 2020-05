L'ancien ministre et diplomate Ely Ould Allaf rappelÃ© Ã  Allah!

Essahraa - L’ancien ministre et ex-diplomate Ely Ould Allaf est décédé hier mardi 19 mai courant, dans la soirée, à son domicile au centre de la capitale, Nouakchott, à l'âge de 80 ans.



Ould Allaf fait partie de la génération des fondateurs de l'État mauritanien. En effet, véritable figure de proue de l’ère du Père de la Nation, l’ex-président Moktar Ould Daddah, il avait occupé plusieurs postes gouvernementaux clés.



Il fait partie également des premiers mauritaniens à décrocher le bac et dirigé plusieurs portefeuilles ministériels, dont ceux de la justice et de l'éducation.



Il a siégé aussi en sa qualité d’ADG de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) et travaillé comme ambassadeur de la Mauritanie en France et en Tunisie.



La prière mortuaire sur le défunt, paix à son âme, sera organisée le mercredi matin 20 mai courant à la Mosquée Ould Mahoud à Teyarett, relevant de Nouakchott Nord.



Qu’Allah le Tout Puissant l’accueille en Son Saint Paradis. Amine



A Allah nous appartenons et à Lui nous reviendrons.













