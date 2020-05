PrÃ©sidence du SJM : La justice autorise la reprise des dÃ©pÃ´ts de candidature

Al-akhbar - Le président de la Chambre Civile et Sociale de la Cour d'appel de Nouakchott, Abah Ould Mbeirik, a ordonnée la levée de la suspension des dépôts de candidature au poste de président du Syndicat des Journalistes Mauritaniens (SJM).



Le président par intérim de la Chambre avait ordonné la suspension des dépôts de candidature suite à une plainte d’un membre du Syndicat. Trois candidats au poste ont déposé leur dossier à savoir le président sortant Mohamed Salem Dahi, Ahmed Taleb, (AMI) et Saiid Ould Houbeyib (Al-Mauritanya).



Les dépôts de candidature seront clos dans moins d’une semaine. Quant à l’élection du prochain président du SJM, elle a été reportée sine die, en raison de la propagation de la Covid-19.