FÃªte dâ€™El Id El fitr : Y aura-il des priÃ¨res collectives ?

L'Authentique - A deux jours de la fête d’El Fitr – certainement samedi-, les populations ont les yeux tournés vers le ministère à charge de l’Orientation islamique.



Les prières collectives, seront –elles autorisées ? Si dans les pays frontaliers, la question a été tranchée (les gouvernants laissant les Autorités religieuses apprécier librement) en Mauritanie, rien n’a encore été décidé.



A l’image de ces pays et à l’instar de nombre de pays musulmans, la Mauritanie, frappée par la pandémie du covid-19, avait décidé de mettre un terme aux prières collectives dans les mosquées, notamment celle du vendredi.



Quand la maladie du déclarée vaincue, cette dernière a été autorisée puis interdite à nouveau après le régénérescence du virus. Raison de cet état de fait : éviter les rapprochements entre individus et limiter la circulation du virus et les contaminations. Aujourd’hui que le bilan de personnes atteintes, va crescendo, quelles décisions seront prises.



En tout cas, on sait que les Mauritaniens ont toujours tenu à la prière de la fête d’El Id El Fitr qui vient couronner – et compenser des vides éventuels » d’un mois d’abstinence et de piété.



Déjà, l’interdiction de la prière du vendredi dans les mosquées, était très mal passée, certains imams ayant fini par dérogé à la règle. Même cause, même effet… Parions que dans tous les cas, de figure, il y aura bien quelques prières collectives dans quelques pans de cette gigantesque ville qu’est devenue Nouakchott.



AB













