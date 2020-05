VidÃ©o. Mauritanie: situation inquiÃ©tante des patients atteints de maladies chroniques en temps de Covid-19

Le360 Afrique - Sid’Ahmed Béchir, médecin de Santé publique, évoque la situation délicate des personnes souffrant de maladies chroniques (cardio-vasculaires, tension, diabète). Faute de soins, les patients atteints de ces pathologies sont les victimes collatérales de la pandémie de coronavirus.



D'emblée, le médecin expose la dimension d’une maladie touchant la quasi-totalité des pays du monde, dont la gestion et l’éradication exigent la mobilisation de tous, au-delà des frontières nationales. Il rappelle que l’objectif ultime d’une bonne gestion des questions de santé, c’est l’être humain dans toute sa globalité.



Toutefois, il alerte sur le fait que toute l'attention étant aujourd'hui orientée vers le coronavirus, cela met en situation délicate les personnes souffrant de maladies chroniques (cardio-vasculaires, tension, diabète…).



Ces patients désertent les centres de soins, et deviennent les victimes collatérales de la crise de Covid-19.



Domicilié non loin d’une mosquée qui reçoit les dépouilles de personnes décédées, pour diverses raisons, il relève une hausse du chiffre des morts, par rapport à la normale. Un constat mis au compte des conséquences dérivées de la pandémie du Covid-19, puisque la lutte pour son éradication a réduit la prise en charge des pathologies chroniques.



Dr Sid’Ahmed Béchir juge positivement l’action des autorités gouvernementales, appelle à la mobilisation de toute la société mauritanienne pour faire face à la situation, et préconise une communication de crise intelligente pour chasser la peur et refuser la stigmatisation.



Il plaide pour une attention particulière à l’endroit des personnes vulnérables (malades chroniques et personnes âgées), une distribution des masques à une grande échelle et d’autres actions sociales au profit de la population.



