Les mauritaniens suspendus Ã  la frontiÃ¨re avec le SÃ©nÃ©gal soumis par les autoritÃ©s de ce pays au test du covid-19

Saharamédias - Les autorités sénégalaises ont soumis hier mercredi au test du covid-19, un certain nombre de ressortissants mauritaniens suspendus à la frontière sénégalo-mauritanienne.



Selon le correspondant de Sahara Medias à Rosso les autorités sénégalaises ont dépêché une mission médicale pour examiner les personnes bloquées à la frontière.



Des citoyens mauritaniens sont bloqués à la frontière avec le Sénégal après que les deux pays aient décidé de fermer la frontière commune pour empêcher la propagation du coronavirus, les autorités mauritaniennes ayant refusé à ces personnes de traverser la frontière vers la Mauritanie.



La majorité de ces dizaines de personnes bloquées à la frontière sont des étudiants.