Remise du couvre-feu Ã  16 H et report de la reprise des cours scolaires jusquâ€™en juillet

Adrar Info - Les autorités mauritaniennes ont décidé de ramener le couvre-feu à 16 heures de l’aprés midi, pendant les trois jours de célébration de la fete du Aid El Fitr (fin du Ramadan) et ont décidé de reporter la reprise des cours dans les établissements scolaires jusqu’en juillet prochain.



Les décisions ont été prises lors de la réunion du Conseil des Ministres ce jeudi, présidé par le président Mohamed Ould El-Ghazwany. Le conseil a décidé de rétablir le couvre-feu à 20 heures du soir, après les 3 jours de commémoration de l’Aïd El Fitr .



Le conseil a également décidé de suspendre les prières de l’Aïd al-Fitr.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25487



Traduit par adrar.info