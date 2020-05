Coronavirus: prÃ¨s de 1.200 morts en 24 heures au BrÃ©sil, un record

Le Figaro - Le Brésil a dépassé jeudi le seuil des 20.000 morts du nouveau coronavirus, après une hausse record de 1.188 tués au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.



Pays de loin le plus touché d'Amérique latine, le Brésil connaît actuellement une accélération de sa courbe, avec 20.047 décès et 310.087 cas confirmés, des chiffres qui seraient bien en-dessous de la réalité, selon des scientifiques.



Le Figaro avec AFP