Mauritanie : un nouveau dÃ©cÃ¨s du covid-19

Saharamédias - Le ministère mauritanien de la santé a annoncé, dans son bulletin du jeudi soir, le décès d’un malade du coronavirus au cours des dernières 24 heures sans donner davantage de précisions.



Ce nouveau décès porte à 5 le nombre de victimes de cette pandémie dans notre pays. Le bulletin du ministère de la santé ajoute par ailleurs que 32 nouveaux cas de la maladie ont été enregistrés ces dernières 24 heures.



Lors de son point de presse quotidien le ministère n’a pas évoqué le 5ème décès qui a été enregistré.