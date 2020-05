Le Gouvernement annonce l'adoption de nouvelles dispositions prÃ©ventives de lutte contre le covid-19

AMI - Commentant les résultats du conseil des ministres restreint, réuni ce jeudi 21 Mai sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la république, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifiques et des Technologies de l’Information et de la Communication, porte-parole officiel du Gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a indiqué que le conseil a pris les mesures suivantes :



- Institution du couvre-feu la journée de la fête d’El Fitr et la journée suivante, de 16 heures à 6 heures. Les citoyens sont invités à privilégier les contacts à distance, notamment par téléphone au lieu des visites traditionnelles au cours des fêtes ;



- Institution du couvre-feu, pour les trois semaines suivant le lendemain de la fête, de 20 heures à 6 heures. Cette disposition peut être renouvelée et sujette à des modifications au-delà de cette période de trois semaines ;



- Suspension de la prière de la fête d’El Fitr suite à la concertation du ministère des Affaires étrangères et de l’Enseignement originel avec les Ulémas ;



- Renforcement des mesures préventives au niveau des marchés et des mosquées où le port du masque et la distanciation physique sont strictement obligatoires ;



- Étude des cas des Mauritaniens à l’étranger en instance de retour en vue de leur rapatriement, en particulier des malades évacués, des personnes âgées et des fonctionnaires qui étaient en mission ;



- Obligation de port de masque dans les transports et limitation du nombre des passagers ;



- Report de l’ouverture des établissements scolaires et universitaires jusqu’à la fin du mois de juin dans l’attente de l’examen, par le comité ministériel concerné en concertation avec le ministère de la Santé, des propositions portant sur les différents cas de figure et les dispositions d’accompagnement qu’elles impliquent.



Le porte-parole officiel du gouvernement a rappelé que la situation actuelle exige un auto-confinement de toutes les personnes non porteuses de virus pour leur propre sécurité et celle de leurs familles, les déplacements devant se limiter au strict nécessaire et être entourés de toutes les précautions, précisant qu’il existe différents autres niveaux de confinements pour les personnes testées positives : les porteurs asymptomatiques, les malades avec symptômes légers et ceux qui présentent de lourds symptômes et qui sont admis dans les hôpitaux.



Dr Sidi Ould Salem a appelé les citoyens et les étrangers résidant en Mauritanie à observer la plus grande vigilance, à respecter scrupuleusement ces mesures préventives ainsi que les recommandations et consignes édictées par les services spécialisés pour se protéger et alléger la pression sur le système national de santé.



Il a, enfin, assuré que toutes les personnes en confinement sont en bonne santé, qu’ils bénéficient d’un suivi médical constant et vivent dans des conditions d’hébergement convenables.













