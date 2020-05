RDC : poursuite d'un ministre pour dÃ©tournement de plus d'un million de dollars amÃ©ricains

BBC Afrique - Le parlement de la République Démocratique du Congo a autorisé Mercredi, le procureur d'engager des poursuites contre l'actuel ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, John Tumba.



John Tumba est présumé avoir détourné plus d'un million de dollars américains du programme marquant les 100 jours du président congolais Felix Tshisekedi.



Âgé de 52 ans, John Ntumba est un proche de Vital Kamerhe, le directeur de Cabinet de Felix Tshisekedi présentement en prison, suite à des soupçons de détournement de plus de 50 millions de dollars américains destiné au même programme.



C'est la première fois qu'un ministre en fonction est poursuivi pour détournement de deniers publiques depuis l'accession au pouvoir du président Tshisekedi il y a près d'une année et demie.



L'entourage du ministre incriminé rejette ces accusation.













