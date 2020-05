Inauguration Ã  Nouakchott de lâ€™avenue El Hadj Abdellahi Cheikh Brahim Niass

AMI - Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug a inauguré, vendredi, l’avenue El Hadj Abdellahi Cheikh Brahim Niass qui va du "carrefour Madrid" à la route de Bamako dans la moughataa de Ryad (Nouakchott Sud).



La présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Malik a salué l’important rôle joué par Cheikh Brahim Niass et sa famille dans la propagation du savoir et les valeurs de tolérance prônées par l’Islam.



Le deuxième conseiller de l’ambassade du Sénégal en Mauritanie, M. Ababacar Niass a exprimé sa joie de voir cette avenue porter le nom de ce grand érudit.

Il a remercié le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le gouvernement mauritanien pour cet acte qui démontre la solidité deslien tissés par les rapports historiques entre les peuples mauritanien et sénégalais.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité