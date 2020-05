Famille Rachid Moustapha : Notre fils est vivant et nous appelons le gouvernement Ã  redoubler dâ€™efforts

Adrar Info - La famille de l’homme d’affaires disparu depuis 2010, Rachid Moustapha, a appelé le gouvernement à « redoubler d’efforts pour dénouer son affaire, qui perdure, depuis le 21 mai 2010 (une décennie )».



Une déclaration conjointe de la famille de Rachid Moustapha et du Comité de la jeunesse qui s’occupe de son cas indique : « Nous annonçons aux fans et aux supporters de l’homme, et sur la base de ce que nous avons confirmé à partir d’informations fréquentes et de plus de diverses provenances, y compris les autorités mauritaniennes, que notre fils Rachid Moustapa est vivant, Dieu soit loué. »



La déclaration souligne que « les activités du comité celebrées annuellement, seront limitées cette année, en raison des circonstances de la pandémie mondiale de Coronavirus, à la distribution de quelques charités aux pauvres et nécessiteux, d’une manière qui tienne compte des procédures et instructions du ministère mauritanien de la Santé ».



Dans sa déclaration, le comité a souligné qu’il « continuera à s’efforcer de chercher la vérité en contactant toutes les parties, jusqu’à ce que Rachid Moustapha retourne auprès de sa mère, afin qu’elle puisse en purifier ses yeux et ne plus être triste ».



