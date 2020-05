| Libre Expression | Si lâ€™Ã©preuve du Covid-19 devait un jour nous servirâ€¦

Samba Thiam - Elle nous inciterait à réfléchir à des solutions, en cercles concentriques, aux problèmes d’ensemble qui affectent au niveau national, régional et international …



-Au niveau de notre pays -ma préocupation centrale-, nous traiterions la question identitaire et de l’esclavage, pour sortir de l’impasse -grosse de dangers- d’une Administration, d’une Armée et d’un secteur économique ethnicisés.



-Au niveau régional ou du continent africain, tenter de construire, au travers de solidarités collectives, un vivre ensemble harmonieux des populations differentes, parler d’une même voix face aux partenaires, cerner nos priorités internes, mutualiser nos ressources et moyens où il faut ( Transport aérien, Satellite de communication, Université de Technologie, Centre de recherche médicale et biologique, marché interieur, ''ect''... ).



-Au niveau de la planète terre enfin, l’épreuve du Covid 19 devrait inciter à réfléchir à des chaînes de solidarité et à poser les bases d’un indispensable changement de l’ordre international inique actuel, changement orienté sur l’humain et sa commune condition prise dans la tempête.



"Si l’on ne partage pas les savoirs, les richesses du monde, rappelait A. Maalouf… comment préserver notre terre des révoltes, des frustrations, des guerres ethniques, des génocides ?".



Qu'à l'union sacrée contre le malheur succède enfin l'union contre nos défis, en particulier celui de l'unité nationale.



Samba Thiam



22 –Mai 2020













