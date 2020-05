Le CNOSM dÃ©bloque 6 millions MRO au profit des fÃ©dÃ©rations

Rimsport - Le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) a débloqué 6 millions de MRO, sur ses fonds propres au profit de toutes les fédérations sportives nationales pour leur permettre de faire face aux conséquences de l’épidémie du Covid-19.



Cette décision a été prise, le 20 mai 2020, lors de la réunion du Comité permanent, tenu au siège du CNOSM, sous la houlette de son président Abderrahmane Ethmane.



Cette précieuse aide qui vient à point nommé permettra aux fédérations bénéficiaires de venir à la rescousse des athlètes et des techniciens mais aussi de s’acquitter de leurs charges locatives.



Compte tenu de la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie, le CNOSM a décidé, dans un élan de solidarité si cher au mouvement olympique, d’élargir son soutien aux sept fédérations non olympiques. A l’origine, cet appui ne concernait que les16 fédérations olympiques.



Par ailleurs, la Mauritanie qui ne dispose d’athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques n’a pu bénéficier de l’aide de 10 millions que le CIO (Comité International Olympique) a alloué, dans le cadre des bourses de préparation ou d’achat d’équipement. Le CNOSM va recevoir incessamment un appui de 4000$.



Toutefois, le président du CNOSM projette de poursuivre les contacts avec la Solidarité Olympique, l’ACNO (l'Association des Comités Nationaux Olympiques) pour permettre à son organisme de bénéficier d’une aide d’urgence. D’autres sources de financement sont aussi explorées par le patron de l’olympisme mauritanien afin de venir au chevet du mouvement olympique mauritanien.



A noter que jusqu’à présent, le CNOSM n’a pas encore reçu une subvention de l’Etat. Ses responsables disent "comprendre la situation actuelle du pays et la guerre menée contre le Covid-19".













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité