AMI - Le Présidence de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accordé, vendredi, une grâce présidentielle au profit de cent quatre-vingt-quinze détenus de droit commun à l’occasion de la fête bénie d’El Id Al Fitr.



Le décret présidentiel, rendu public à cet effet, précise que cette mesure a été prise sur la base d’un rapport du ministre de la Justice.