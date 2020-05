Comores: arrestation de 19 personnes soupÃ§onnÃ©es de tentative dâ€™attentat contre le prÃ©sident

RFI Afrique - Aux Comores, une organisation terroriste est en cours de démantèlement. Le procureur a annoncé, vendredi 22 mai, l'arrestation d’une vingtaine de personnes dans le cadre d'une tentative d'attentat à la bombe visant le président Azali, au mois d'avril dernier.



Jusqu'à présent, vingt-deux personnes ont été inculpées dont dix-neuf ont été placées en détention préventive pour leur participation présumée dans la tentative d’attentat contre le président des Comores. Le procureur a expliqué qu’un homme avait tenté d’enregistrer un colis pour le vol du 21 avril dernier au départ de l’île d’Anjouan, ayant à son bord le président.



Alors qu’il rebroussait chemin, éconduit par les agents de sûreté de l’aéroport, le colis en question serait tombé de sa moto, entraînant une explosion dont l’homme est sorti sévèrement blessé.



L’enquête a déjà permis la saisie de 16 mines artisanales, 21 kg de dynamite et 54 détonateurs à distance.



Ramifications internationales



Le haut magistrat n’a pas hésité à évoquer une organisation terroriste dont les membres sont aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger, citant la France et Madagascar. Toujours selon lui, les mines ont été découvertes disséminées dans l’île d’Anjouan, l’un des fiefs de la contestation.



L’an dernier, le président Azali avait déjà affirmé avoir échappé à un attentat, également à Anjouan, en pleine campagne pour sa réélection qu’il a finalement remportée. Une attaque dénoncée par l’opposition comme « une pure invention » à l’époque.



