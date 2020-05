MinistÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur : assistance financiÃ¨re pour 904 mendiants, indigents et handicapÃ©s

AMI - Une somme de vingt millions sept mille huit cent MRO a été distribuée, samedi, à neuf cent quatre personnes entre mendiants, indigents et handicapés dont quatre-vingt-six étrangers par l’institution "Mauritanie sans mendicité", relevant du ministère de l’intérieur et de la décentralisation.



Cette assistance humanitaire a pour objectif d’atténuer les conséquences sociales de coronavirus pour cette frange sociale et d’améliorer ses conditions au premier jour de la fête bénie d’El Fitr.



Supervisant l’opération, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, a précisé que son ministère entend par ce geste matérialiser la vision profonde du Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, dans son programme "Taahoudaty" qui vise, entre autres, à bannir la mendicité en Mauritanie.



« Mon département cherche par cette assistance à soulager cette frange démunie et leur permettre de fêter El Fitr dans la joie et la liesse au même titre que les autres membres de la société », a-t-il, dit.



Au sujet des modalités du choix des bénéficiaires, le secrétaire général a précisé que son département a fait appel, dans un premier temps, à l’expertise du ministère des affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille et du Commissariat aux droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et des Relations avec la Société Civile et qu’il entend mettre en œuvre incessamment un programme d’action garantissant leur insertion effective dans la vie active pour finir une fois et pour toute avec la mendicité et l’indigence.



Pour sa part, le secrétaire général de l’organisation "Mauritanie sans mendicité", l’érudit Chighali Ould moustapha, a précisé que cette action, qui marque le démarrage effectif des activités de son organisation, augure le début d’une ère de Baraka et de bonheur.













