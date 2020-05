Ould Birome/Brakna: La soif sâ€™empare de quatre localitÃ©s

Le Calame - Plus d’une centaine de personnes en majorité des femmes munies de bidons vides ont manifesté contre la soif, ce dimanche 24 mai sur la route bitumée reliant Rosso à Boghé.



Depuis le début du mois de ramadan, nous dit l’une d’elles, le liquide précieux (l’eau) ne coule plus des robinets des localités de Dar Salam Oulad Seyid, Maghamatt Womatt, Dar Salam Wodabé et Avdieydjir. Le forage, qui alimente environ 500 familles selon une source, est géré par un comité inter villageois.



Il reste confronté à l’achat d’une pompe hydraulique d’une valeur de 50 000 MRU, selon un notable que nous avons joint dans la localité. Où est l’argent généré par les factures d’eau, demande-t-on au notable en question ?



L’intéressé nous affirme qu’il est incapable de répondre à cette question.



Cependant, une bonne volonté conduisant une voiture de passage sur la route a volontairement offert les services de son véhicule pour aller transporter de l’eau dans des bidons, loin de la route bitumée au profit de ces femmes désemparées. Il y a tout de même anguille sous roche. Il est difficile de croire qu’un comité de gestion qui commercialise l’eau depuis des années est incapable de payer le montant indiqué pour permettre à ces familles de s’alimenter en eau.



Une délégation arrivée à Boghé le 30 avril 2020 comprenant le directeur régional de l’hydraulique, informait les gérants de petites unités d’hydrauliques villageoises que l’Etat mauritanien va supporter pour une durée de 9 mois les factures d’eau des consommateurs dans le monde rural.



Mais que les pannes et autres charges annexes demeurent de la responsabilité des gérants de ces forages. En attendant de tirer cette affaire au clair, ces femmes rurales qui ont supporté l’épreuve difficile du mois de ramadan écoulé, lancent un appel à l’Etat et autres bonnes volontés pour leur venir en aide.













