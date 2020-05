Sebkha : Un adolescent tuÃ© Ã  coups de couteaux

Tawary - Un jeune âgé de 20 ans, a été tué à coups de couteaux, ce samedi 23 mai 2020, en début d’après-midi, dans un quartier de Sebkha, situé non loin des jardins, a-t-on appris.



Tout a commencé lorsque les trois membres du gang ont voulu arracher de la victime (un étranger) et son ami, un matériel électronique et un montant d’argent qu’ils possédaient, a révélé une source.



La scène a vite tourné au drame, dit-on. Les auteurs présumés du crime ont réussi à prendre la poudre d’escampette, avant la formation d’une foule de curieux.



Alertés, des éléments de police arrivèrent sur le lieu de drame et attendent l’arrivée de l’autorité judiciaire qui va constater la mort avant la levée du corps.



Affaire à suivre……













