Deux Mauritaniens testÃ©s positifs Ã  Ziguinchor

Tawary - Deux Mauritaniens vivant à Bissau ont été testés positifs au Covid-19, jeudi 21 mai, à l’hôpital régional de Ziguinchor au sud du Sénégal, où ils sont admis, a déclaré le Colonel Maodo Malick Diop, médecin-chef de cette région, selon APS qui donne l’information.



"Ce sont deux ressortissants mauritaniens qui résident à Bissau. Ils ont quitté Bissau pour venir à Ziguinchor. Arrivés, ils se sont rendus à l’hôpital pour se faire consulter. Ils présentaient des signes suspects. Les prélèvements effectués sur eux sont revenus positifs", a-t-il expliqué.



Le médecin-chef de la région de Ziguinchor assure qu’ils n’ont pas eu des "contacts" avec d’autres personnes à Ziguinchor.



"Nous sommes toutefois obligés de faire un travail de suivi au niveau des postes de contrôle à la frontière. Sûrement ces deux voyageurs ont été en contact avec des forces de défense et sécurité", a dit Maodo Malick Diop.













