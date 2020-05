Le ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res rend public une dÃ©claration sur la journÃ©e de lâ€™UA

AMI - Le ministère des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur a rendu public lundi une déclaration à l’occasion de la journée de l’Afrique dans laquelle il réaffirme son attachement indéfectible aux idéaux et principes d'indépendance, de liberté, de paix, de justice et de progrès pour les peuples d'Afrique.



Voici le texte intégral de cette déclaration :



« La République Islamique de Mauritanie à l’instar des autres pays d'Afrique, célèbre aujourd'hui, le lundi 25 mai, la journée de l’Union Africaine.



A cette occasion, la République Islamique de Mauritanie renouvelle son indéfectible attachement aux idéaux et principes d'indépendance, de liberté, de paix, de justice et de progrès pour les peuples d'Afrique,



C'est également l‘occasion pour souligner le rôle important joué par notre Organisation dans le développement économique, culturel et social du continent.



Si, depuis sa création en 1963, I’OUA a atteint certains objectifs qu'elle s'est assignée comme l'émancipation et l'indépendance des peuples africains, il y a lieu cependant de constater que de multiples défis dont notamment la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, la fragilité des économies, la dette interpellent encore le continent.



L'Afrique demeure aussi le champ de foyers de tension et de conflits qui menacent sa paix, sa sécurité, sa stabilité et partant compromettent dangereusement son développement.



La célébration de cette journée africaine est une occasion pour la Mauritanie de soutenir, une fois de plus, notre organisation continentale qui continue de renforcer ses institutions chargées de la prévention, du règlement et de la gestion des conflits pour « faire taire les armes » sur un continent dont une grande partie souffre des conséquences tragiques de conflits violents.



Ceci étant, notre pays exhorte l’Union Africaine, ses membres et toute la Communauté internationale à agir pour accélérer le processus qui vise à atteindre la paix et le développement de l’Afrique surtout en cette période où sévit la pandémie du Covid-19.



La République Islamique de Mauritanie continuera à soutenir l’Union Africaine dans ses efforts afin d’assurer la mise en œuvre de l’Agenda 2063 qui demeure un objectif cher.



En cette occasion, la République Islamique de Mauritanie tient à réaffirmer son appui indéfectible aux actions menées par l’Union Africaine ainsi qu’aux efforts déployés par ses dirigeants et particulièrement ceux du Président sud-africain, Président en exercice de notre organisation, Son Excellence Monsieur Cyril RAMAPHOSA et ceux du Président de la Commission Son Excellence Moussa Faki Mahamat, pour bâtir une Afrique unie, développée et sûre ».













