Nouakchott: Arrestation de plusieurs bandes de malfaiteurs (Source)

Tawary - Les forces de sécurité ont réussi à arrêter, durant les dernières vingt-quatre heures, différentes bandes de malfaiteurs dont l’une est accusée du meurtre du jeune marocain dans la Moughataa de Sebkha, le samedi 23 mai, selon une source sécuritaire.



Parmi ces gangs, il y a les auteurs de cambriolages et de l’opération de vol à main armée perpétrée sur une station-service à Riyadh (Nouakchott-Sud).



Tous les membres des bandes se trouvent actuellement entre les mains des services de la sécurité en attendant qu’ils sont entendus par les enquêteurs sur les faits qui les sont reprochés, précise la source.



Les services des forces de sécurité insisteront à ce que tous les acolytes sont interpellés et traduits en justice. Et une source qui a préféré garder l’anonymat, de dire que les différents services de la sécurité veillent scrupuleusement sur la sécurité des citoyens et de leurs biens.



Trois meurtres ont été enregistrés le samedi 23 mai, en début d’après-midi, dans trois villes à savoir Sebkha, Aioun et Nouadhibou.













