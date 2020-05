La guÃ©rison de citoyens du Covid ne doit pas nous faire oublier la vigilance, tweete le prÃ©sident

Taqadoum - Dans un tweet publié dimanche 24 mai courant, sur son compte twitter, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a annoncé le rétablissement de 9 citoyens malades du Covid-19.



Le Président de la République a indiqué que malgré cela : « la vigilance, le strict respect des instructions des services spécialisés et le non relâchement restent une priorités absolue».



Le Président de la République a également renouvelé l’appel au respect des mesures préventives, espérant d’Allah, Tout-Puissant, la guérison totale de toutes les personnes contaminées.



Il a souligné que ces guérisons ont eu lieu d’abord par la grâce d’Allah, puis par les efforts de tous.









