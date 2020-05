Essahraa - Un accident de la route cause la mort de 6 mauritaniens au Mali.



Des sources au sein de la communauté mauritanienne résidente au Mali ont confirmé la mort de six de ses membres, dans un douloureux accident de la route.



D’autres voyageurs ont été légèrement blessés, rapportent les sources précitées, selon lesquelles, le drame s’est produit dans la ville malienne Jijny.